Berlusconi scheitert mit Rekurs gegen Unterhaltszahlungen

2004 war die Welt offiziell noch in Ordnung - © APA (Archiv/AFP)

Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi muss seiner Ex-Frau Veronica Lario weiterhin Unterhalt in Höhe von zwei Millionen Euro zahlen – pro Monat. Berlusconi scheiterte am Dienstag mit einem Rekurs. Das Oberste Gericht in Rom lehnte einen Antrag des 80-Jährigen ab, mit dem er eine Senkung des Unterhalts erwirken wollte.