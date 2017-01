Berlusconi muss wegen Zeugenbestechung vor Gericht

Wieder Ärger für Berlusconi - © APA (AFP)

Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi muss erneut vor Gericht. Der 80-jährige Medienunternehmer muss sich wegen des Vorwurfs der Richterbestechung verantworten, das beschloss ein Untersuchungsrichter am Samstag in Mailand. Der Prozess soll am 5. April beginnen.