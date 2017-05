Berlusconi Mitbegründer von Tierschutzpartei

Neue politische Aktivität im Zeichen des Tierschutzes - © APA (AFP)

Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat eine Tierschutzpartei mitbegründet. Der 80-jährige Medienunternehmer nahm an der Gründungsversammlung der Tierschutz-Bewegung teil, die Ex-Tourismusministerin Michela Brambilla am Samstagnachmittag in Mailand aus der Taufe hob.