Berlusconi feilt an Herbstkampagne gegen Grillo und Renzi

Gestärkt durch einen Wellness-Urlaub in Meran und einen Aufenthalt in seiner Villa auf Sardinien feilt Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi an seiner Herbstkampagne. Der Ex-Premier will nach den August-Ferien eine große Koalition für die Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr aufbauen.