Berliner Volksbühne tanzte in ihre erste Saison

Open-Air-Aufführung "Fous de danse" in Berlin - © APA (dpa)

Neustart an der Berliner Volksbühne: Mit dem Open-Air-Spektakel “Fous de danse – Verrückt nach Tanz” hat der Belgier Chris Dercon (59) am Sonntagmittag seine Intendanz begonnen. Schauplatz ist allerdings nicht das Stammhaus des Theaters am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte, sondern der stillgelegte Flughafen Berlin-Tempelhof.