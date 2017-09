Berliner Volksbühne kündigt nach Besetzung Statement an

Eine Räumung sei nicht geplant, sagte der Sprecher der Berliner Kulturverwaltung, Daniel Bartsch, am Samstag. Die Berliner Polizei war zeitweise vor Ort. Weil der Hausherr keine Strafanzeige gestellt habe, sei nicht eingegriffen worden, sagte eine Sprecherin am Samstag.

Am Freitagnachmittag hatte ein Künstlerkollektiv das Berliner Theater am Rosa-Luxemburg-Platz besetzt und angekündigt, dort für drei Monate bleiben zu wollen und ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen. In dem Haus sind erst ab November Aufführungen des Teams um Dercon geplant. Derzeit finden Vorstellungen nur am zweiten Spielort auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof statt.

An dem Theater schwelt seit Monaten ein Streit um den Kurs des neuen Intendanten Chris Dercon, der als Nachfolger des langjährigen Chefs Frank Castorf im August das Haus übernahm. Kritiker befürchten, dass die Volksbühne zu einem kommerzialisierten Eventtheater umgestaltet werden könnte.

(APA/dpa)