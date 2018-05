Berliner Ensemble zeigt 2018/19 Streeruwitz-Uraufführung

Das Berliner Ensemble wartet 2018/19 mit einer von der jungen österreichisch-bulgarischen Regisseurin Christina Tscharyiski inszenierten Uraufführung von Marlene Streeruwitz auf: "Mar-a-lago" (Premiere: 14. Oktober) thematisiere "auf radikale und pointierte Weise gesellschaftliche Mechanismen und Klischees patriarchaler Strukturen", hieß es am Mittwoch.

Insgesamt soll es 15 Premieren – darunter neun Uraufführungen und eine Deutschsprachige Erstaufführung – geben. Die Spielzeit wird von zwei Uraufführungen eröffnet: Kay Voges inszeniert “Die Parallelwelt” aus alternativen Lebens- und Weltentwürfen als Simultanaufführung in Berlin und Dortmund, im Kleinen Haus befasst sich die Regisseurin Karen Breece in “Auf der Straße” mit der Obdachlosigkeit in Berlin. In Fritz Katers “heiner 1 - 4″steht Heiner Müller im Mittelpunkt.