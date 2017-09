Berlin weist polnische Forderung nach Reparationen zurück

1939 marschierte Deutschland in Polen ein - © APA (Archiv/dpa)

Die deutsche Regierung hat die in Polen immer lauter werdende Forderung nach deutschen Kriegsreparationen in mindestens dreistelliger Milliardenhöhe zurückgewiesen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, Deutschland stehe zu seiner Verantwortung für die “unfassbaren Verbrechen” des Zweiten Weltkriegs und habe schon erhebliche Reparationsgelder auch an Polen geleistet.