Berlin hat Kontakt zu vier im Irak festgenommenen Frauen

Die deutsche Bundesregierung steht mit den vier im Irak festgenommenen deutschen Frauen in Kontakt, die mit der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zusammengearbeitet haben sollen. Gemeinsam mit den irakischen Sicherheitsbehörden werde nun eine mögliche Rückkehr der vier Frauen nach Deutschland geprüft, wenn sie dies wünschten, sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Montag in Berlin.

Es werde "mit Hochdruck" versucht, eine vernünftige Lösung zu finden. Gleichzeitig müsse darauf geachtet werden, dass von den vier Frauen nach einer möglichen Rückkehr nach Deutschland keine Gefahr ausgehe. Was ihnen konkret vorgeworfen werde, könne er nicht sagen, sagte Schäfer. Ihnen werde von den irakischen Strafverfolgungsbehörden mindestens zur Last gelegt, mit dem IS sympathisiert zu haben. Der "Spiegel" hatte unter Berufung auf deutsche Sicherheitsbehörden berichtet, die Frauen hätten für die Sittenpolizei des IS gearbeitet. Die vier mutmaßlichen deutschen Jihadistinnen, unter ihnen eine 16-Jährige aus Sachsen, waren von irakischen Streitkräften nach der Rückeroberung der nordirakischen Stadt Mosul gefasst worden. Im Zuge der konsularischen Betreuung hätten zwei der Frauen in einem Krankenhaus in Bagdad besucht werden können, sagte Schäfer weiter. Dabei habe die deutsche Seite Gewissheit erlangt, dass es den beiden "den Umständen entsprechend ganz gut geht". (APA/AFP)