Berlin feierte Riesenparty zum Christopher Street Day

Ausgelassene Stimmung beim Christopher Street Day - © APA (dpa)

Bunte Kostüme, Regenbogenflaggen und viel nackte Haut bei der Parade zum Christopher Street Day in Berlin: Nach Polizeiangaben beteiligten sich Zehntausende Menschen an der großen Homosexuellenkundgebung in der Hauptstadt, die heuer unter dem Motto “Mehr von uns – jede Stimme gegen Rechts” stand.