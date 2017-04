Berlin erwartet trotz Migration konstante Arbeitslosenrate

Ungeachtet des Zuzugs vieler Flüchtlinge rechnet die deutsche Regierung nach einem Medienbericht nicht mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote in den nächsten zwei Jahren. Die Quote werde in den Jahren 2017 und 2018 bei jeweils 5,7 Prozent liegen, schreibt die Regierung in ihrer Frühjahrsprognose, wie das “Handelsblatt” aus Regierungskreisen berichtete.

Die Frühjahrsprognose soll am heutigen Mittwoch in Berlin vorgestellt werden. Viele Flüchtlinge werden 2017 noch Integrations- und Berufsförderkurse absolvieren. In der Arbeitslosenstatistik tauchen sie damit noch nicht auf. Dass die Arbeitslosigkeit nicht ansteige, liege auch an der weiterhin gut laufenden Konjunktur. So dürfte die deutsche Wirtschaft laut der Frühjahrsprognose in diesem Jahr um 1,5 Prozent wachsen. Für das nächste Jahr rechne die deutsche Regierung mit einem Zuwachs von 1,6 Prozent. Wegen des Wachstums werde auch die Inflation "spürbar ansteigen", zitiert die Zeitung aus der Prognose. (APA/dpa)