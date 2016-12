Berlin-Anschlag: Lkw-Fahrer wird am Freitag beigesetzt

Lukasz U. wurde erschossen auf dem Beifahrersitz gefunden - © APA (AFP)

Der beim Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in der deutschen Hauptstadt Berlin ermordete Lastwagenfahrer aus Polen wird an diesem Freitag in seiner Heimat beigesetzt. Das teilte sein Arbeitgeber, die Speditionsfirma Ariel Zurawski, am Mittwoch auf Facebook mit.