Berittene Polizei soll noch heuer in Wiener Neustadt starten

Die berittene Polizei ist fix. Der Probebetrieb soll noch im Juni in der Reitanlage der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt starten. Das Innenministerium bestätigte einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Die Pferde - 14 sind vorgesehen - müssen erst beschafft werden. Die Anschaffungskosten für Tiere, Ausrüstung und Sättel wurden mit rund 380.000 Euro beziffert.

Kickl verschickte am Freitagnachmittag an alle österreichischen Polizisten ein Informationsschreiben. Die Beamten wurden unterrichtet, dass es “vorerst keinen Einsatz bei Demonstrationen” geben werde. In einem mehrmonatigen Ausbildungsverfahren sollen Polizisten mit Pferden verschiedene Einsatzszenarien vorbereiten, eine eigene Dienststelle in der Bundeshauptstadt ist für 2019 geplant.