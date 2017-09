Berichte über Explosion in Londoner U-Bahn

Ein bewaffneter Polizist steht in London in der Nähe der Station "pasons Green", wo sich kurz zuvor eine Explosion in einem U-Bahn-Waggon ereignete. - © AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS

In einem voll besetzten U-Bahn-Waggon in London hat es nach Medienberichten am Freitag gegen 8.20 Uhr (9.20 Uhr MESZ) eine Explosion gegeben. Mittlerweile spricht die Polizei von einem “Terrorvorfall”. Die Metro-Haltestelle Parsons Green wurde gesperrt, der Zugverkehr teilweise unterbrochen.