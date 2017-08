Bericht: Dramatische Lage von Flüchtlingen in Libyen

Libyen ist eines der Haupttransitländer für Flüchtlinge - © APA (AFP)

Die Hilfsorganisation Oxfam hat ein dramatisches Bild der Lage afrikanischer Flüchtlinge in Libyen gezeichnet: Folter, Vergewaltigung und Zwangsarbeit gehörten zum Alltag vieler afrikanischer Flüchtlinge in Libyen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, den Oxfam in Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen Medu und Borderline Sicilia erstellt hat.