Bergsturz in der Schweiz – Sicherungsarbeiten gehen weiter

Bondo wird von den Geröllmassen befreit - © APA (Keystone)

Nach dem erneuten Murenabgang am Freitagnachmittag im Val Bondasca, der das Dorf Bondo erreicht hat, haben am Samstag in gewissen Teilbereichen die Sicherungsarbeiten wieder begonnen. Die Suche nach den acht Vermissten konnte jedoch noch nicht wieder aufgenommen werden, wie Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, am Samstagvormittag mitteilte.