Bergsteigerlegende Nairz wegen SMS am Himalaja in Gewahrsam

Die Tiroler Bergsteigerlegende Wolfgang Nairz ist am Himalaja von der indischen Polizei drei Tage lang in Gewahrsam genommen worden, weil er zuvor mit dem Satellitentelefon zwei SMS verschickt hatte.

Nairz hatte laut dem Bericht der “Krone” wegen eines Todesfalls in der Familie aus dem in 5.000 Metern Höhe gelegenen Basislager des Kangchendzönga (8.586 Meter, dritthöchster Berg der Erde) zwei SMS verschickt. “Ich wusste, dass man mit dem Satellitentelefon nicht telefonieren darf. Ich wusste aber nicht, dass man auch SMS nicht versenden darf”, so die Bergsteigerlegende.

“Stundenlang verhört”

Dann seien die Beamten mit ihm drei Stunden bis ins nächste Spital gefahren, um seine Haftfähigkeit zu überprüfen. Anschließend sei er zurück zur Polizeistation gebracht worden. Erst am dritten Tag sei er ins Kreuzverhör von vier Geheimdienstleuten genommen worden. Diese hätten Nairz dem örtlichen Gericht übergeben, das sich aber nicht zuständig erklärt habe und den Fall an den Obersten Gerichtshof in Delhi weiterleitete. Dieser habe den Fall zurück an die örtliche Behörde verwiesen, die von einer Haft Abstand genommen und über den Alpinisten eine Strafe von 2.000 Rupien (27 Euro) verhängte habe.