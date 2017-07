Bergsteiger stürzte in Hinterstoder in den Tod

Polizeihubschrauber konnte den Mann erst am Tag nach dem Unfall bergen - © APA (Archiv/EXPA)

Ein 29-jähriger Bergsteiger ist am Samstagnachmittag bei der Spitzmauer-Ostwand in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf/Krems) in den Tod gestürzt. Ein Hüttenwirt meldete ihn als vermisst. Kurze Zeit später entdeckte die Besatzung des Polizeihubschraubers den leblosen Körper in einer Rinne der Ostwand. Der Verunglückte konnte aufgrund des Nebels erst am Sonntag geborgen werden, berichtete die Polizei.