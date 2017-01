Das Unglück geschah in Sölden - © APA (Symbolbild)

Ein Bergsteiger ist am Neujahrstag in Sölden im Bezirk Imst rund 100 Meter über steiles, felsendurchsetztes Gelände abgestürzt und tödlich verunglückt. Laut Polizei schlitterte der Alpinist beim Versuch, einer Begleiterin zu helfen, mit dieser in die Tiefe. Während die Frau mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen wurde, kam für ihn jede Hilfe zu spät.