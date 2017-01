Die Löscharbeiten dauerten zwei Stunden - © APA/Webpic

Ein technischer Defekt hat am Mittwoch in Hirschegg (Kleinwalsertal) zum Brand der Bergstation einer Materialseilbahn geführt. Die Station wurde vollständig zerstört, ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe gelegenes Wohnhaus wurde jedoch verhindert. Das Löschwasser musste per Helikopter zum Brandort transportiert werden, teilte die Polizei mit.