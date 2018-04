Bergsommer: Vorarlberger Bergbahnen auf einen Blick

Die Sonne scheint, ab auf den Berg: Nicht nur im Winter hat Vorarlberg einiges zu bieten, auch im Sommer sind die Berge im Ländle ein beliebtes Ausflugsziel.

Von den Skiern direkt in die Bergschuhe: Wofür Touristen stundenweise fahren, gibt es in Vorarlberg direkt vor der Haustüre. Sobald die Skisaion vorbei ist, geht es fast nahtlos in die Wanderzeit über – und da hat das Ländle einiges zu bieten. Von der Bielerhöhe über den Diedamskopf bis zum Pfänder gibt es zahlreiche Angebote für Sportfreaks und Familien, egal ob wandern, bergsteigen oder biken.