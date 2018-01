Bergläufer beim Altacher Silvesterlauf

BLUDENZ Unter den 2200 Läufern beim Altacher Silvesterlauf, konnte man auch fünf Sportler vom Berglauf Team Sparkasse Bludenz erblicken.

Der Silvesterlauf in Altach hat sich in den letzten Jahren zu einer der größten Laufveranstaltungen in Vorarlberg entwickelt und ist der zweitgrößte Silvesterlauf in ganz Österreich. Bei angenehmen Lauftemperaturen und entsprechenden Bodenverhältnissen konnten wieder ausgezeichnete Laufleistungen verzeichnet werden. Auch die Bergläufer aus Bludenz erkämpften sich einen 2. Platz in der Staffel und einen 2. Platz (Harald Gunz) in der Einzelwertung. SW