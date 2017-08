Bergführer fand Gletscherleiche in Tirol

Laut Polizei könnte es sich um seit 1974 vermissten Deutschen handeln - © APA (Webpic)

Ein Bergführer hat am Sonntag am Alpeiner Ferner in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) eine Gletscherleiche gefunden. Der halb aus dem Eis ragende Leichnam wurde geborgen und untersucht. Nach Angaben der Polizei könnte es sich um einen seit 1974 in dem Gebiet vermissten damals 36-jährigen Deutschen handeln. Die Obduktion steht noch aus.