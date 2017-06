Bereits über 150 Tote nach Tanklaster-Explosion in Pakistan

Viele Schwerverletzte liegen noch im Krankenhaus - © APA (AFP)

Nach dem verheerenden Tanklaster-Unfall in Pakistan ist die Zahl der Toten weiter angestiegen. 153 Menschen seien bisher gestorben und viele der Verletzten schwebten weiter in Lebensgefahr, sagte der Direktor des Victoria-Krankenhauses in Bahawalpur am Montag. Pakistans Premierminister Nawaz Sharif brach einen Besuch in London ab und reiste nach Bahawalpur, um Verletzte im Krankenhaus zu besuchen.