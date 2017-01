Bereits neun Tote nach Hotel-Verschüttung durch Lawine

Einsatzkräfte such nach weiteren Vermissten - © APA (AFP/CNSAS)

Die Zahl der Todesopfer in dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Mittelitalien ist auf neun gestiegen. In der Nacht auf Dienstag wurden zwei weitere Leichen geborgen, berichteten italienische Medien. Weiterhin werden 20 Menschen vermisst. Aus dem unter Schneemassen begrabenen Hotel gab es seit längerer Zeit kein Lebenszeichen mehr.