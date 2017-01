Bereits 14 Tote nach Hotel-Verschüttung durch Lawine

Einsatzkräfte such nach weiteren Vermissten - © APA (AFP/CNSAS)

Die Bergung der Lawinenopfer in dem verschütteten Hotel in Farindola in Mittelitalien ist am sechsten Tag nach dem Unglück zügiger vorangekommen. Die Zahl der Todesopfer stieg am Dienstagvormittag auf 14, teilten die Rettungsmannschaften mit.