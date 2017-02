Bereits 145 Kältetote in diesem Winter in Ungarn

Klirrende Kälte als weiteres Problem für Obdachlose - © APA (AFP)

Infolge des kalten Winters sind in Ungarn seit Mitte Oktober 145 Menschen erfroren. Das berichtete die Tageszeitung “Magyar Nemzet” unter Berufung auf das Ungarische Sozial-Forum, ein Netzwerk unabhängiger Hilfsorganisationen. Bei vielen der Opfer handle es sich um Menschen, die in Armut lebten und in ihren ungeheizten Wohnungen erfroren seien, heißt es in dem Bericht.