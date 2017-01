Bereits 1.100 OPPT- und Reichsbürger-Anhänger in Österreich

Sobotka will das Konzept des Community Policing einsetzen - © APA (Archiv)

Die Zahl der Anhänger der den Staat und seine Bestimmungen ablehnenden OPPT, Reichsbürger, Freemen etc. ist stark im Steigen begriffen. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler, bezifferten sie am Dienstag mit 1.100. Allein in den vergangenen vier Monaten seien 400 dazugekommen. Dazu kommen rund 20.000 Sympathisanten der Szene.