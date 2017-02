Bereit für eine neue “Jagdsaison”

Meiningen. (mima) Im Oktober des vergangenen Jahres wurde der Jagdbogenverein in Meiningen gegründet und konnte in der Zwischenzeit schon zahlreiche Aktivitäten verbuchen. Auch beim Vorarlberger Hallencup stellte der Verein zwei Mannschaften.

Jagd auf Schaumstofftiere

Beim Jagdbogenverein wird dabei das sogenannten 3D-Schießen praktiziert, d.h. Ziele sind in den meisten Fällen Schaumstofftiere die auf einem Waldparcours aufgestellt sind. Die Situation wird dabei möglichst eng an das jagdliche Vorbild angelehnt und der Schütze muss durch Astgabeln hindurch, Hänge hinauf oder von Hochständen herab im Stehen, knieend oder sogar liegend versuchen, das Ziel zu treffen. Der Schütze muss dabei versuchen das Tier dort zu treffen, wo normalerweise Herz und Lunge liegen würden.

250 Arbeitsstunden

In Meiningen haben sich im vergangenen Herbst dazu einige 3D-Bogenschützen zusammen getan und den eigenen Jagdbogenverein gegründet. Die Gemeinde hat dazu im Äuele ein passendes Trainingsgelände zur Verfügung gestellt und in Eigenregie wurde dort eine Schießanlage errichtet. In rund 250 Arbeitsstunden wurde das Areal von den Vereinsmitgliedern zu einem, den Anforderungen entsprechenden, Trainingsplatz gestaltet.

Umfangreiches Programm im Sommer

Das Frühjahr ist nun die Zeit der Planungen. Der Jagdbogenverein Meiningen startet in seine erste komplette Saison und hat sich dazu auch einiges vorgenommen: „Wir werden mit einer Eröffnungsfeier in die neue Saison starten und dort auch unseren Platz einweihen. Dazu haben wir uns über den ganzen Sommer zu einigen Turnieren angemeldet und auch das Training für die WM in Florenz, bei dem neun Schützen des JBV dabei sind, startet in den nächsten Wochen. Dazu ist auch ein kleines Turnierchen für befreundete Bogenschützen aus dem Dreiländereck geplant“, so Silvia Marchiori.

Interessierte jederzeit Willkommen

Den Bogensport ausüben können dabei schon die Kleinsten ab vier Jahren bis ins hohe Alter. „Gerne möchten wir die Faszination Bogensport den Menschen aus Meiningen ob jung oder alt näher bringen. Verschiedene Kurse mit erfahrenen Bogenschützen und Übungsleitern werden stattfinden. Gerade die Jugend liegt uns sehr am Herzen. Auch werden spezielle Kurse für Menschen mit einem höheren Unterstützungsbedarf angeboten“, sagt Silvia Marchiori, die Schriftführerin des JBV.