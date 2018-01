Berchtold: "Das ist nicht Radass Matthias Brändle"

In der Pressekonferenz zum Auftakt der Österreich Radrundfahrt kam es in Feldkirch zu einem kurzen Zwischenfall und Schmunzeln. Feldkirch Stadtoberhaupt Wilfried Berchtold kannte für das nicht anwesende Radass Matthias Brändle den "Ersatz" nicht.

“Für Feldkirch und mit den Bürgern der Montfortstadt wollen wir das Jubiläum 800 Jahre Stadt Feldkirch begehen”, so Bürgermeister Wilfried Berchtold. In seiner Antrittsrede bei der Pressekonferenz kam es zu einem kurzen Zwischenfall, weil an Stelle von Radass Matthias Brändle der Team Vorarlberg Fahrer Daniel Geismayr auf dem Podium vorne stand.