Benützungsarten von Grundstücken

„Bauflächen“ sind baulich genutzte Flächen und solche, die in ihrer überwiegenden Nutzung diesen dienen. Bauflächen werden stets gesondert ausgewiesen und nicht einer der anderen Benützungsarten zugerechnet. Das österreichische Vermessungsgesetz hält in seinem Anhang die Benützungsarten für Bodennutzungen fest. Im Kataster werden für jedes Grundstück auch Informationen über seine tatsächliche Nutzung geführt. Weist ein Grundstück mehrere Einzelflächen mit verschiedenen Nutzungen auf, sind diese als einzelne Benützungsabschnitte innerhalb eines Grundstückes in der Katastralmappe ausgewiesen. Darüber hinaus scheinen sie auch mit ihren jeweiligen Teilflächen innerhalb des Grundstückes im Grundbuchsauszug sowie im Auszug aus der Grundstücksdatenbank auf.

Nutzungsanmerkung

Die Angaben der Nutzungen, die auch im Grundbuchsauszug ersichtlich gemacht werden, stehen in keinem Zusammenhang mit der Widmung eines Grundstückes nach den Festlegungen des Flächenwidmungsplanes. So können durchaus landwirtschaftlich genutzte Flächen innerhalb des gewidmeten Baulandes liegen. Umgekehrt darf aus der Nutzung Baufl.(Gebäude) keinesfalls geschlossen werden, es handle sich dabei um ein Grundstück im Bauland. Nicht separat angeführt, aber ebenfalls festgehalten, sind alpine Felsflächen, Steinbrüche, Gletscher, Hafenanlagen, Flugverkehrsanlagen, Friedhöfe Bahnhöfe und Co.

Die wichtigsten Klassifikationen und ihre Abkürzungen

Die Vielfalt der verschiedenen Benützungsarten ist in einem Katalog zusammengefasst.

Baufl.(Gebäude)

bebaute Gebäudefläche

Baufl.(befestigt)

Hofräume, Lager- und Abstellflächen

Baufl.(begrünt)

Haus-, Zier- und Vorgärten nur in Verbindung mit (künftigen) Gebäuden jeweils als Differenzierung von baulich genutzten Grundflächen und solchen, die in ihrer überwiegenden Nutzung diesen dienen (werden)

Landw. genutzt

landwirtschaftlich genutzte Flächen wie Äcker, Wiesen, Streuobstwiesen, Weiden, Streuwiesen, Brachland etc.

Garten

Grundflächen, die in ständiger gärtnerischer Nutzung stehen

Alpe

Wald

Grundflächen, die mit Waldbäumen bestockt sind, einschl. Aufforstungsfläche

Gewässer(Bach)

kleines Fließgewässer

Gewässer(Graben)

sehr kleines Fließgewässer und Gräben

Gewässer(Kanal) überwiegend künstlich angelegtes Fließgewässer

Sonstige (Straße)

nicht näher definierte Straße

Sonstige (Weg)

untergeordnete Verkehrswege, nicht für den allgemeinen Verkehr bestimmt

