Benefizveranstaltung zugunsten Schulheim Mäder

Stefan Vögel und "Die drei Friseure" stellen sich in den Dienst der guten Sache

Mäder Am Donnerstag, den 16. November 2017 stellen sich Stefan Vögel und “Die drei Friseure” in den Dienst der guten Sache. Sie laden zu einer Benefizveranstaltung in den J.J. Ender-Saal nach Mäder ein (Beginn: 19.30 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr).

Stefan Vögel überzeugt mit Auszügen aus seinem Soloprogramm „Das Auge des Tigers“ und bietet Ihnen an diesem Abend humorvolle Einblicke in die Welt des Markus Malin. Dieser steckt voll in der Midlife-Crisis – mit allem, was dazugehört. Sieben Monate später ist die Euphorie verflogen und Markus will zurück. Wird sich der schwerste Kampf in seinem bisherigen Leben auch lohnen?