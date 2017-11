Benefizveranstaltung zugunsten Schulheim Mäder

Stefan Vögel und "Die drei Friseure" luden ein

Mäder Gleich zu Beginn konnten sich die Besucher darüber informieren was im Schulheim Mäder so im Alltag alles passiert. Ein Film zeigt eindrücklich was und wie im Schulalltag gearbeitet wird.

Stefan Vögel überzeugte dann mit Auszügen aus seinem Soloprogramm „Das Auge des Tigers“ und bot humorvolle Einblicke in die Welt des Markus Malin. Dieser steckt voll in der Midlife-Crisis – mit allem, was dazugehört. „Die drei Friseure” nahmen das Publikum mit auf eine absurde Reise durch die Welt und die Musikgeschichte. Die Zuschauer erfuhren was es mit dem JJ Endersaal auf sich hat, und warum der Kummenberg mit der Klagemauer verglichen werden kann. „Nein das habe ich nicht gewusst. Dass die Kummenbergler immer mit dem Kopf gegen den Kummenberg gestoßen haben und sich dadurch eine Schneise gebildet hat, unsere heutige Autobahn. Das war sicher nicht nur mir neu“, meint Birgit Amann aus Götzis und muss allein schon bei der Vorstellung wieder lachen.