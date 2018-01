Benefizkonzerte: 51.206 Euro für die Vorarlberger Krebshilfe

Seit mittlerweile 18 Jahren stellen sich Musiker und Techniker zur Jahreswende in den Dienst der guten Sache. Bei den drei Konzerten, die im Dezember im Alten Kino in Rankweil und im Januar im Spielboden über die Bühne gingen, wurden 51.206 Euro für die Vorarlberger Krebshilfe erspielt.

Diesmal standen die Konzerte unter dem Motto “Songs of Love an Hate” und so trällerte das Krebshilfe-Musikensemble süße Lieder über die Liebe und brüllte zornige Songs of Hate ins Publikum.