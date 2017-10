Benefizkonzert zur Turmsanierung

Die freiwilligen Spenden, um die beim Konzert gebeten wird, kommen natürlich der Turmsanierung zugute. Die kostet immerhin rund 600.000 Euro. Der Abend, organisiert vom Obmann des Pfarrgemeinderates Herbert Rosinger, verbindet unterschiedliche Klänge und Stilrichtungen zu einem Abend des Wohlklanges für „üsra Kirchturm“, wie es in Höchst heißt.

Abgerundet wird das Benefizkonzert mit der Bewirtung im Pfarrzentrum bei Suppen, Kuchen, Kaffee und weiteren Getränken.

Das Konzert in der Pfarrkirche gestalten ab 20 Uhr der Männergesangverein Höchst, der Kirchenchor St. Johann sowie die Bürgermusik Höchst. Die junge Höchster Sängerin Irina Schneider wirkt ebenso mit wie Elmar Schneider und Karlheinz Blum.

Sandstein vom Kirchturm

Die Pfarre Höchst möchte sich bei interessierten Spenderinnen und Spendern mit einem kleinen Andenken bedanken. Bei der Turmsanierung mussten manche Brocken von den Sandsteinen abgeschlagen werden, die an der Außenseite des Turmes verbaut sind. Diesen Sandstein vom Turm haben fleißige Helferinnen zerteilt in kleine Säckchen abgepackt. Wer für die Turmsanierung spendet, erhält im Pfarrbüro diese Erinnerung an den Höchster Kirchturm.