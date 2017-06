Benefizkonzert in Manchester trotz Terror von London

Für beide Ereignisse werde es zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen geben. Auch Ariana Grandes Manager Scooter Braun bekräftigte laut BBC, das Konzert werde stattfinden. Alle beteiligten Künstler seien standhaft in ihrer Unterstützung. “Heute stehen wir zusammen”, so Braun in einem Tweet. Die Sängerin hatte nach dem Terroranschlag in der britischen Hauptstadt in der Nacht getwittert, sie bete für London.

Kurz nach dem Ende eines Ariana-Grande-Konzertes vor knapp zwei Wochen in Manchester hatte ein Selbstmordattentäter 22 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter auch Teenager. Die 23-Jährige selbst blieb unverletzt. Neben Grande sollen bei “One Love Manchester” unter anderem auch Katy Perry und Coldplay auftreten.

(APA/dpa)