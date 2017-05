Ben F. war 2016 bei ukrainischer Armee

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass ben F. Mitglied der ukrainischen Streitkräfte war. - © Screenshot/Handout

Der Österreicher Benjamin F., dem die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Kriegsverbrechen im Frühjahr 2016 in der Ukraine vorwirft, war von Mai bis Dezember 2016 Angehöriger der ukrainischen Streitkräfte. Das erklärte am Dienstag das Verteidigungsministerium in Kiew der APA. Der Vorarlberger war Ende April 2017 in Polen festgenommen worden und befindet sich derzeit dort in Auslieferungshaft.