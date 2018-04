Beliebte Aktion

Die Fastensuppe im Frühmesshaus war ein wahrer Publikumsrenner

Als wahrer Publikumshit entpuppte sich die Aktion der Fastensuppe am Karfreitag in Tschagguns. Zahlreiche Besucher nahmen das Angebot der Fastensuppe gerne an und statteten den 10 fleißigen Suppenköchinnen und zwei Suppenköche im Frühmesshaus in Tschagguns einen Besuch ab. Insgesamt 15 verschiedene Suppen wurden angeboten. Neben klassischen Knoblauch oder Kartofellsuppen gab es aber auch köstliche exotische Varianten wie beispielsweise eine Karotten-Orangen-Ingwer-Suppe oder eine rassige Currysuppe. Die zahlreichen freiwilligen Helferinnen rund um Sabine Butzerin hatten jedenfalls an diesem Mittag alle Hände voll zu tun, um die hungrigen Besucher zufrieden zu stellen. Zusätzlich standen noch köstliche Toppings zur Auswahl, die von frischem Schnittlauch über Kernmischungen bis hin zu gebratenen Brotstücken reichten.