Belgischer Comiczeichner Pascal Garray 51-jährig verstorben

Der belgische Comiczeichner Pascal Garray ist am Dienstag im Alter von 51 Jahren verstorben. Das teilte sein Verlag, Le Lombard, mit. Garray hatte sich 1990 dem Studio Peyo von “Die Schlümpfe”-Schöpfer Pierre Culliford angeschlossen und im Laufe seiner Karriere an 17 Ausgaben der “Schlümpfe” und an sieben Büchern von “Benni Bärenstark” mitgewirkt.

Zuletzt hat Garray am 35. "Schlümpfe"-Comic-Band gearbeitet, der im September erscheinen soll. "Die Familie Peyo und ihre Mitarbeiter trauern um einen talentierten Künstler und einen Freund, dessen Einfachheit und Wärme unersetzlich sind", so Le Lombard in einer Aussendung. (APA/ag.)