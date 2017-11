Belgier Neuville gewann Australien-Rallye

Der Belgier Thierry Neuville hat am Sonntag die Australien-Rallye und damit das letzte WM-Rennen der Saison gewonnen. Der Hyundai-Pilot setzte sich in Coffs Harbour 22,5 Sekunden vor dem Esten Ott Tänak (Ford) durch. Der Franzose Sebastien Ogier (Ford), der schon davor als Weltmeister festgestanden war, wurde mit 2:27,7 Minuten Rückstand Vierter.

Ergebnisse der zur WM zählenden Australien-Rallye in Coffs Harbour (318,33 Prüfungs-km/947,550 km), Endstand nach 3 Etappen: 1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai I20 C 2:35:44,8 Std. – 2. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST) Ford Fiesta WRC +22,5 Sek. – 3. Hayden Paddon/Seb Marshall (NZL/GBR) Hyundai I20 C +59,1 – 4. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA) Ford Fiesta WRC +2:27,7 Min.