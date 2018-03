Belgiens "Rebellen-Prinz" verliert Teil seines Einkommens

Dem belgischen Prinzen Laurent werden nach einem Beschluss des Parlaments in Brüssel wegen eines diplomatischen Fehltritts für ein Jahr 15 Prozent seines staatlichen Einkommens gestrichen. Die Abgeordneten billigten in der Nacht auf Freitag den Vorschlag der Regierung, der auf eine einmalige Kürzung um 46.000 Euro hinausläuft.

Der Prinz hatte sich zuvor in einem Brief an die Kammer bitterlich beklagt: “Diese Apanage, von deren Kürzung oder Streichung nach politischem oder medialen Gutdünken nun die Rede ist, ist der Preis für ein Leben, der Preis für mein Leben, das bereits zum Großteil hinter mir liegt”, heißt es nach belgischen Medienberichten in dem Schreiben, das der 54-jährige Bruder von König Philippe unmittelbar vor der Abstimmung verlesen ließ.