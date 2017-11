Belgien führt im Davis-Cup-Finale in Frankreich mit 1:0

David Goffin hat am Freitag zum Auftakt des Davis-Cup-Finales in Lille Wien-Sieger Lucas Pouille sicher besiegt und damit die Gäste aus Belgien mit 1:0 in Führung gebracht. Der Weltranglisten-Siebente, der zuletzt bei den ATP Finals in London mit dem Einzug ins Endspiel viel Selbstvertrauen gesammelt hat, fertigte die französische Nummer zwei nach 1:59 Stunden mit 7:5,6:3,6:1 ab.

Im Anschluss musste Jo-Wilfried Tsonga, der vor wenigen Wochen in der Stadthalle Pouille im Endspiel unterlegen war, mit einem Sieg über Steve Darcis einen 0:2-Satzrückstand der Hausherren verhindern. Die letzte große Entscheidung im Welt-Tennis geht in der umfunktionierten Fußball-Arena Stade Pierre Mauroy in Szene, das bis zu 27.500 Zuschauern Platz bietet. Frankreich hofft auf den ersten Titel seit 2001 bzw. den insgesamt zehnten, während Belgien im dritten Finale im Davis Cup auf den ersten Triumph hofft.