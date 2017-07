Belagerung von venezuelanischem Parlament beendet

Maduro-Anhänger stürmten das Gebäude - © APA (AFP)

Die Belagerung des Parlaments in Venezuela ist beendet. Die Oppositionsabgeordneten, Journalisten und Angestellten, die neun Stunden in dem Gebäude festsaßen, konnten den Sitz der Nationalversammlung am Mittwochabend verlassen, wie Medien berichteten. Die von den mutmaßlichen Anhängern der regierenden Sozialisten organisierte Blockade wurde beendet.