Beklagter erschien mit Leibwächter vor Gericht

Ein Beklagter in einem Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch hat zur Verhandlung einen seiner Leibwächter mitgebracht. Der Personenschützer saß während der Gerichtsverhandlung im Saal 53 auf einem der Zuschauerstühle.

Klage wegen reslichen Anwaltshonorars

Die Vorsichtsmaßnahme des Beklagten hatte nichts mit dem Kläger zu tun, aber indirekt mit dem Prozessthema. Kläger in dem zivilen Rechtsstreit war ein Rechtsanwalt, Beklagter dessen Ex-Klient. Der Unterländer Rechtsanwalt forderte mit seiner Klage von seinem ehemaligen Mandanten die Bezahlung des restlichen Anwaltshonorars.

Der Anwalt hatte den beklagten Arzt in familienrechtlichen und firmenrechtlichen Angelegenheiten vertreten. Dabei ging es um die Scheidung des Mediziners von seiner Frau und eine gesellschaftsrechtliche Trennung. Denn der Arzt hatte das medizinische Unternehmen seines Vaters verlassen, in dem er jahrelang Geschäftsführer gewesen war.

Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist inzwischen eine konfliktreiche. Aus Angst vor seinem Vater lässt sich der 44-jährige Sohn von Leibwächtern beschützen. Deshalb erschien er zur Gerichtsverhandlung in Begleitung eines Personenschützers.

Der klagende Anwalt verlangte in dem Zivilprozess vom beklagten Arzt, der zuvor andere Honorarrechnungen bezahlt hatte, 15.000 Euro als noch ausständiges Honorar. Die Streitparteien einigten sich schon in der vorbereitenden Tagsatzung auf einen gerichtlichen Vergleich zur Vermeidung eines Prozesses. Die gütliche Einigung sieht vor, dass der Beklagte dem Kläger 10.000 Euro innerhalb von 14 Tagen überweist.

Der Kompromiss wurde als sogenannter Prämienvergleich geschlossen. Das bedeutet, dass der Beklagte die gesamte ursprüngliche Forderung von 15.000 Euro begleichen muss, wenn er die Frist für die Zahlung von 10.000 Euro verstreichen lässt.

Honorar zu hoch

Beklagtenvertreter Friedrich Wennig aus Wien räumte ein, was der klagende Anwalt für seinen Mandanten erreicht habe, sei beeindruckend. Allerdings sei die Honorarforderung des Klägers überhöht, meinte der Beklagte. Er kritisierte während der von Zivilrichterin Birgit Vetter geführten Verhandlung, dass sein damaliger Anwalt 1700 Euro für Treffen mit ihm und seiner Frau verlange. Ungerechtfertigt sei zudem, dass der Kläger ihm 2000 Euro allein für Telefonate in Rechnung stelle. Der klagende Anwalt merkte an, es zähle für ihn zu den unangenehmsten Tätigkeiten, in eigener Sache einen Honorarprozess zu führen.