Melodien mit Kopfkino beim Konzert

Die „Früchte“ der Probenarbeit präsentierte der Musikverein kürzlich beim Frühjahrskonzert. Unter dem Motto „nach Drehbuch“ servierte das Orchester abwechslungsreiche Darbietungen. „Bei der Filmmusik spielt das eigene Kopfkino eine große Rolle“, zollten Kapellmeister Magnus Lässer und Obmann Dominik Steurer ihren „Schützlingen“ Respekt. Der musikalische Streifzug zu den Kassenschlagern „The Lion King“ bis hin zu „Lord of the Rings“ oder „Pirates of the Caribbean“, wurden mit viel Applaus bedacht. Konzentration war bei allen Bühnen – Akteuren gefragt, darunter auch vier Nachwuchsmusiker, die mit dem silbernen Jugendabzeichen geehrt wurden.

Plausch im neuen Haus



Mit Tobias Schelling gibt es nun ein neues Ehrenmitglied beim MV Buch, wo übrigens im kommenden Jahr das 150-jährige Bestehen gefeiert wird. Im Anschluss nutzten die Gäste, darunter Bgm. Franz Martin, Pfarrer Marius Dumea, Helmut Geist (Landeskapellmeister) mit Bezirkskollegen Simon Gmeiner, Engelbert Bereuter (Bezirksobmann), Hubi Sinz (Ehrenobmann MV Buch), Alois Jäger (ehem. Landesstabführer) sowie Ewald Gunz als Vertreter der Hofsteiger Musikvereinigung, den gemütlichen Hock für einen Gedankenaustausch im neuen Haus. (mst)