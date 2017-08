Beine in Müllcontainer in Rom entdeckt

Nachdem eine Frau in einem Müllcontainer in Rom die Beine einer Leiche gefunden hat, ist am Mittwoch ein Verdächtiger verhört worden.

Die Polizei vermutet nach den Auswertungen von Überwachungsvideos, dass der Bruder des weiblichen Opfers die Körperteile entsorgt habe, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Auf einem Video sei zu sehen, wie er in der Nacht von Montag auf Dienstag sein Auto bei dem Container parkte und etwas hineinwarf. Unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete Ansa, die Polizei habe mittlerweile auch weitere Leichenteile gefunden. Den grausigen Fund hatte eine Frau bereits am Dienstagabend im nördlichen Stadtteil Parioli gemacht, als sie den Abfall durchsuchte. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken