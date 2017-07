Beinamputierter Steirer in der Mürz ertrunken

Fremdverschulden schließt die Polizei aus - © APA (Archiv/Gindl)

Ein beidseitig beinamputierter Steirer ist am Samstag in Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) aus seinem Rollstuhl gerutscht, fünf Meter über eine Böschung gestürzt und in der Mürz ertrunken. Passanten bemerkten am Nachmittag den leeren Rollstuhl und schlugen Alarm, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Bei einer Suchaktion wurde die Leiche des 69-Jährigen entdeckt.