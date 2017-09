Beim Lichtevent TIL erstrahlt das Festspielhaus in Bregenz

“Trends in Lighting” ist das erste Smart Lighting Forum in Vorarlberg, das Architekten, Designern und Herstellern einen Rahmen bietet, sich über modernes Licht zu informieren und mit internationalen Vortragenden von namhaften Organisationen, in Kontakt zu treten.

LpS/TIL © LpS/TIL

Mit Lichtgeschwindigkeit Richtung Zukunft

Haben Sie Licht schon über Sprache gesteuert? Wie können wir Daten mit Licht übertragen? Oder welche Wirkung hat farbiges Licht auf unseren menschlichen Organismus? All diese Fragen werden auf der TIL – “Trends in lighting” fachgerecht erklärt und nahegebracht. Noch bis Donnerstag den 28.09.2017 können sie die Messe im Festspielhaus Bregenz besuchen.