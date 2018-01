Beifahrer ging im Rausch in Wien-Meidling auf Polizisten los

Eine Pkw-Kontrolle ist in Wien-Meidling in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Laut Polizeisprecher Harald Sörös stoppten Polizisten nach 23.00 Uhr einen Wagen mit drei Insassen in der Rollingergasse. Alle drei waren augenscheinlich betrunken. Der 38-jährige Lenker wies beim Alkomattest 1,88 Promille auf. Als besonders der 42-jährige Beifahrer aggressiv wurde, forderten die Beamten Verstärkung an.

Beim Lenker kam dazu, dass er keinen Führerschein bei sich hatte. Außerdem hatte der russische Staatsbürger aus Tschetschenien eine Gebietsbeschränkung für Traiskirchen. Sörös zufolge beschimpften alle drei Insassen die Polizisten. Vor allem der 42-jährige Beifahrer, ein Landsmann des Lenkers, tat sich hervor. Mehrfach soll er vor den Beamten auf den Boden gespuckt haben. Gemeinsam mit dem Fahrer versuchte er zu fliehen.

Die Beamten hielten die beiden fest. Die Situation eskalierte allerdings weiter, als in der Nähe wohnende Freunde der Pkw-Insassen dazu kamen. Die 39-jährige Ex-Frau des Beifahrers schrie herum und zeigte sich laut Polizei ebenfalls sehr aggressiv. Ihr Ex-Mann versuchte dann, die Beamten mit seinen Fäusten zu attackieren. Die Uniformierten sprachen daraufhin die Festnahme aus.

Der 42-Jährige wehrte sich der Exekutive zufolge heftig, die Beamten setzten Pfefferspray ein. Dabei wurde allerdings auch ein Polizist getroffen. Auch die Frau wurde festgenommen. An der Amtshandlung waren zehn Polizisten beteiligt.