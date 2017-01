Vorarlberg: Bei Verkehrsunfall schwer verletzter Fußgänger verstorben

Der 31-jährige Fußgänger, der am 04.01.2017, um 02:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Schruns schwer verletzt wurde, ist an den Folgen des Verkehrsunfalls gestorben.

Der Mann überquerte auf einem Schutzweg die Außerlitzstraße (L95), als er von einem Pkw frontal erfasst wurde. Der 26-jährige Pkw-Lenker war zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert. Der Schwerstverletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Feldkirch eingeliefert, wo er am 14.01.2017 seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Die Unfallstelle – Foto: Screenshot/Vorarlberg Atlas © Die Unfallstelle – Foto: Screenshot/Vorarlberg Atlas

